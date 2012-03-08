苹果发布视网膜屏4G版iPad

苹果发布速度更快的4G版iPad，起售价629美元，寄望该最新版本的平板电脑能够保卫公司相对於亚马逊和三星电子等其他竞争对手的优势。单纯WiFi接入模式的新版iPad售价仍为499美元，带有64G内存的最高配置4G iPad售价为829美元。之前3G版iPad2的售价也仍为629-829美元。路透