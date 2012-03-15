苹果新一代iPad预订单创纪录--研究机构

市场研究机构Canaccord Genuity的分析师表示，苹果公司的最新款iPad正收到创纪录的预订单，发货等待时间长达两至三周，该公司预计苹果今年将卖出6,560万部iPad。苹果首席执行官蒂姆·库克上周发布了万众期待的第三代iPad。新款iPad将从周三开始接受预订，正式发售日期为3月16日。路透