第一创业证券拟发行2.19亿A股--预披露

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海5月20日 - 中国中型券商第一创业证券周一稍晚在中国证监会网站刊登预披露材料，公司拟发行2.19亿A股，募集资金将全部用于公司资本金，发行后拟在深圳证交所中小板上市。
此前，国泰君安证券、东方证券和东兴证券等多家国内券商已刊登预披露材料。
第一创业证券发行前总股本为19.7亿股，但股权较为分散，华熙昕宇投资公司和北京首都创业集团分别持有发行前股本的17.12%和15.85%，为前两大股东。去年公司净利为1.64亿元，每股收益0.08元。
第一创业证券本次发行的主承销商为招商证券(600999.SS)，以及第一创业与摩根大通(JPM.N)的合资投行一创摩根。
周一共有15家公司在中国证监会网站刊登预披露材料，其中八家在上海证交所上市，两家在中小板上市，五家在创业板上市。自4月18日起首批公布预披露材料以来，截至周一已有358家公布首次公开发行（IPO）申请材料。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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