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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 9日 星期五 14:20 BJT

上证所出新规遏制爆炒新股

上海证券交易所昨日颁布新规称，将加强首次公开发行股票的交易监管工作，防控新股炒作，沪市当日盘中换手率达到80%即停牌至收盘前五分钟，比此前深市停牌新规略宽一些。新规显示，新股上市首日,盘中成交价格较开盘价首次涨跌10%以上，当天仅停牌一次，停牌持续时间为30分钟。路透

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