美国新泽西慈善比赛路线发生爆炸 可能为恐怖主义行动

美国中情局局长警告特朗普注意自己的言辞 勿放松对俄制裁
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透纽约9月17日 - 周六美国新泽西海滨城市的一场慈善赛事路线上发生爆炸，无伤亡报告，调查人员认为这可能是一起恐怖事件。
官员称，爆炸地点位于纽约城南80英里(129公里)的Seaside Park的一个垃圾桶里，比赛预定开始时间后30分钟左右爆炸装置启动。但赛事恰巧推迟。
随后比赛立即取消，当局关闭海岸和周围几个街区，同时疏散附近数十户居民。当局并继续搜索其他爆炸装置。
当局称，周边建筑未有受损报告，1335GMT发生爆炸时前后现场无参赛者和观众，因此没有人受伤。
美国联邦调查局(FBI)联合反恐特别小组(joint terrorism task force)牵头调查周六爆炸案的线索，并向公众征集线索。
FBI特工Brad Cohen在傍晚召开的新闻发布会上称，调查人员认为社区不再存在威胁。警察局长Francis Larkin称疏散居民可以回家。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李爽)
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)