美国新泽西慈善比赛路线发生爆炸 可能为恐怖主义行动

路透纽约9月17日 - 周六美国新泽西海滨城市的一场慈善赛事路线上发生爆炸，无伤亡报告，调查人员认为这可能是一起恐怖事件。

官员称，爆炸地点位于纽约城南80英里(129公里)的Seaside Park的一个垃圾桶里，比赛预定开始时间后30分钟左右爆炸装置启动。但赛事恰巧推迟。

随后比赛立即取消，当局关闭海岸和周围几个街区，同时疏散附近数十户居民。当局并继续搜索其他爆炸装置。

当局称，周边建筑未有受损报告，1335GMT发生爆炸时前后现场无参赛者和观众，因此没有人受伤。

美国联邦调查局(FBI)联合反恐特别小组(joint terrorism task force)牵头调查周六爆炸案的线索，并向公众征集线索。

FBI特工Brad Cohen在傍晚召开的新闻发布会上称，调查人员认为社区不再存在威胁。警察局长Francis Larkin称疏散居民可以回家。(完)