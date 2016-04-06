美当局设空壳大学钓鱼执法 多名中介涉嫌签证欺诈落网

路透纽约4月5日（记者 Marcus E. Howard） - 美国新泽西州检察官费什曼（Paul Fishman）周二称，美国有关部门设立空壳大学，引诱涉嫌以欺骗手段获取学生和工作签证的逾1,000人落网。

美国联邦检察官指控21名中介涉嫌多项重罪，包括串谋签证欺诈、提供虚假材料、串谋收留外国人以牟利等犯罪活动。

检方称，这些中介被指控向逾1,000名外国人推销他们的服务，这些人主要来自中国和印度，他们通过合法的学生签证进入美国，希望在完成学业后留在美国。

费什曼对记者称，使用过这些签证服务的外国人可能不会被起诉，但他们的签证将会被注销。

联邦调查人员2013年在北新泽西设立了这所空壳大学。这所大学有网站和Facebook页面，并在新泽西的Cranford设有临街办公室，办公室有假装学校行政人员的卧底。

官员称，这项持续多年的调查的目的是引诱骗取美国学生签证及交流访问学者签证的犯罪分子落网。

该案件中的21名被告被指帮人在该校注册，赚取数千美元回扣。官员称，他们还伪造了数百份假的学生纪录，包括成绩单，卖给那些外国人。

这些被指控的中介定于周二在新泽西纽瓦克、西雅图及华盛顿的联邦法庭出庭接受审理。若被发现有罪，这些人将面临多年刑期。（完）