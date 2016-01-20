美国多州数十所学校接到炸弹或枪击威胁信息

路透1月19日（记者 Laila Kearney） - 美国新泽西州20多所学校以及其他至少六个州的一些学校周二接到炸弹和枪击威胁信息，迫使当局采取疏散和封锁措施，有数以千计的学生受到影响。

最近数周美国学校接到多起匿名暴力威胁，过后看来都是恶作剧。

新泽西州Bergen县治安官索迪诺（Michael Saudino）称，美国东部时间上午约8:50起，该州至少26所学校接到了电话威胁，后来所有学校都宣布安全。

他透露，威胁电话似乎来自电脑生成的电话号码，听到的是机器人音效，来源可以追踪到加州贝克斯菲尔德的某个地点。

Bergen县检察官格莱瓦（Gurbir Grewal）称，检察官办公室有信心能协助抓住肇事者。

警方称，新泽西有些学校接到炸弹威胁信息，另一些学校接到大规模枪击威胁信息。

马萨诸塞州警方称，该州至少15个社区的学校收到威胁信息。警方未提供细节，但称此后搜查这些学校未发现危险物质或其他可信的威胁。

波士顿地区9所学校上周五成为类似威胁信息的目标。（完）