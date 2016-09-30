美国新泽西一通勤列车冲入站台 导致一人死亡超百人受伤

路透新泽西霍博肯9月29日 - 美国新泽西一辆通勤列车在周四早高峰时段冲向站台，导致站台上一名妇女死亡，超过100人受伤，部分房屋屋顶掉落，碎片在人群中飞溅。

目击者描述当时的可怕场景称，列车头以高速撞毁轨道挡块并冲入霍博肯车站站台，撞倒支撑柱并引发人群混乱。霍博肯站是纽约市地区最繁忙的交通枢纽之一。

霍博肯市市长Dawn Zimmer称，来自该市的一名妇女遭碎片撞击身亡。新泽西州州长Chris Christie对记者表示，有108人受伤。

“没有迹象显示这并非一场事故...我们会让执法专业人士调查实际情况，”Christie在新闻发布会上称。

纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)指出，列车进站时的速度明显过快，但原因不明。他认为，事故原因可能是人为失误或机械故障。库莫并表示，现在判断名为主动列车控制系统(PTC)的防撞车系统能否避免事故发生，还为时过早。PTC的设计目的是让列车在驾驶员错过一个停车标志时停止，拥护者称其可帮助减少人为失误。(完)