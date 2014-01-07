中国12月新增贷款及M2料逊于上月

* 公布内容: 12月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚1月15日

--调查结果:

12月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比% 13.8 13.5-14.4 14.2 13.8 24

新增人民币贷款(亿元) 6,000 4,000-6,577 6,246 4,543 24

人民币贷款余额同比% 14.3 14.0-14.4 14.2 15.0 11

外汇储备（万亿美元） 3.8 3.7-3.9 *3.66 3.31 5

*为2013年9月末数据

--数据要点:

中国央行在2013年底继续推进金融去杠杆，12月成为去年下半年来资金面最紧的一个月。路透调查分析师预测中值显示，12月新增贷款预计逊于上月，而广义货币供应量(M2)同比增速也料将回落。

尽管人民币在12月加速升值，外汇占款可能阶段性增多，但当月财政存款投放规模远低于历史平均水平，加之利率水平高企，既抑制货币供应增速，也抑制银行信贷投放规模。

接受路透调查的24家机构预测中值显示，12月末M2同比增速料为13.8%，较上月的14.2%略有下降；新增人民币贷款在6,000亿元，亦低于上月的6,246亿元。

“考虑资金紧张、资金成本上升背景下银行配置资产积极性下挫，以及年末存款回流的影响，预计M2同比增速可能继续保持在13.8%附近，较上月回落0.4个百分点。”兴业银行首席经济学家鲁政委说。

据三位银行消息人士透露，中国银监会周一召开会议称，2013年的全部新增信贷为8.9万亿元人民币，贷款余额同比增速为14.2%，不良贷款率1.05%。

“2014年及未来一段时期，经济增速放缓、利率自由化，经济去杠杆，资本流动规模和方向改变都将对信贷供需关系产生重大而深刻的影响。预计2014年全年信贷投放速度将较2013年进一步放缓，新增贷款9.8-10万亿元，对应余额年同比增长13.6-13.9%，而信贷配置将更加着眼于支持经济转型、产业升级和提高投放效率。”交通银行金融研究中心最新发布的报告称。

报告并预计，未来一年新增外汇占款期望值仍较高，央行货币政策将保持稳健，并对银行非信贷投融资进一步加强管理，加之财政约束加强不利于现口径下广义货币创造等多方面因素，预计2014年全年广义货币供应预计增长13.5-14.2%。

鲁政委认为，虽然2014年中国的经济增长与物价可能一致减速，美国量化宽松（QE）退出可能对国内带来被动的金融紧缩。但2013年下半年持续偏高的货币量压力给政策当局留下的教训就是从年初就要控制好，

因此，为应对春节，虽然1月份总体是公开市场释放流动性的月份，但预计市场机构仍不轻松。

央行公开市场上周以零操作的方式辞旧迎新。政策中性偏紧基调尚难松动，但机构资金余缺可通过市场调节，所以公开市场以静制动，逆回购一箭未发合乎预期。业内人士指出，转入元月，监管层将继续在货币政策定位与短期资金稳定间相权衡，因扰动1月资金面的事件较多，若届时流动性出现波动剧烈，监管层料适时出手扶助。

2014年第一期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。不过债市情绪仍难乐观，因中国经济动能稍有放缓但仍在合理区间，而流动性受春节等因素影响难以宽松，加之新债供给渐增，新股发行重启，以及利率市场化和机构资产负债调整继续发酵等。

以下为本次路透调查结果:

机构名称 外汇储备 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余

（万亿美元） (亿元人民币) 额 (同比%)

交通银行 ~ 13.9 5,800 ~

永丰投顾 ~ 13.5 6,577 ~

BBVA 3.850 13.8 6,000 14.2

中银国际 3.710 13.7 4,000 14.0

美银美林 ~ 14.0 6,000 14.3

东方汇理 3.900 13.7 4,750 ~

国开证券 ~ 14.0 6,000 14.3

长江证券 ~ 14.0 5,800 14.4

招商证券 ~ 13.8 6,000 ~

民族证券 ~ 13.8 6,050 ~

花旗 ~ 13.5 6,050 ~

中信证券 ~ 14.0 6,000 ~

光大证券 ~ 14.0 6,000 ~

国信证券 ~ 13.5 6,000 ~

国泰君安 ~ 13.8 6,000 ~

海通证券 ~ 13.5 6,000 ~

华宝信托 3.800 13.8 5,500 14.2

兴业银行 ~ 13.8 6,000 14.3

瑞穗 3.700 14.0 5,800 14.3

华侨银行 ~ 13.5 6,000 ~

上海证券 ~ 13.8 5,800 14.2

申银万国 ~ 13.8 6,000 14.3

渣打银行 ~ 14.4 6,000 ~

瑞银 ~ 13.6 5,800 14.3

~表示数据不可得(完)

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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