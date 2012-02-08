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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 8日 星期三 14:05 BJT

中国1月四大行新增贷款约3,200亿元

据《中国证券报》周三报道，尽管受到元旦和春节长假因素影响，1月国内信贷投放依然迅猛。1月工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3,200亿元；据此估算，银行业全部新增贷款规模在8,000亿元左右。报道并援引某国有大型银行人士透露有关部门给四大行的1月信贷规模大约3,400亿元。路透

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