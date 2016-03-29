新兴市场3月资金流入规模创21个月高位--IIF

路透伦敦3月29日 - 国际金融协会(IIF)周二公布，据估计外资在3月期间向新兴市场股票及债券投入368亿美元，创近两年来的单月最高纪录。

IIF在一篇报告中指出，四个新兴市场地区皆呈现资金净流入，其中亚洲以206亿美元居冠。

IIF表示，这一流入数字创下2014年6月来最高，且大幅高于2010-2014年平均的220亿美元。2月流入金额为54亿美元。数据还显示，3月流入债券规模为189亿美元，股票为179亿美元。

数据显示，近几个月投资者一直规避的拉美市场，3月获得134亿美元的流入。其中受危机打击的巴西股市获得逾20亿美元的外资流入，“得益于具有吸引力的估值和政治变动的希望增强。”

但IIF称，外资流入飙升的态势可能已经停歇，并预测未来几周形势可能会更加困难，因市场对于美联储今年将加息数次的预期再度升温。

“在新兴市场基本经济前景没有多大改善的情况下，3月份新兴市场资金流入的飙升似乎主要是因为，全球投资者风险偏好升温加之成熟市场利率水平较低，美联储3月16日意外发出鸽派信号也提供了助力，”报告称。

IIF还修正了前几个月的数据，目前估测1月份新兴债市资金外流88亿美元，而非流入43亿美元。2月债市流入规模从9亿美元上修至52亿美元。

2月份股票资金流动情况从11亿美元资金外流变更为2亿美元资金流入，而1月份的资金外流规模从之前的69亿美元改为75亿美元。(完)