新定单增长力挺美国2月服务业扩张

* 2月ISM非制造业指数升至57.3

* 1月工厂定单下滑1.0%

* 受中国调降经济增长目标影响,美国公债价格和美股下跌

路透纽约3月5日电---美国2月服务业扩张速度为一年来最高,得益於新定单增加,同时楼市呈现企稳迹象.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,2月非制造业指数升至57.3,高於1月的56.8,而分析师的预估是下滑至56.1.

美国2月ISM非制造业指数为2011年2月来最高.服务业约占美国国内生产总值(GDP)的三分之二.该读数高於50表明服务业活动扩张.

加拿大皇家银行资本市场首席美国经济学家Tom Porcelli强调了具有前瞻性的新订单分项指数上升.

"ISM非制造业指数处於当前的水准,并不能真正改变我们对美国国内生产总值(GDP)今年增长约2.0%的看法,但经济在改善,这正是你希望看到的."

美国商务部周一公布,美国1月工厂订单下跌1.0%,降幅为2010年10月来最大,预估为下跌1.5%,12月工厂订单修正为增加1.4%,前值为增加1.1%.

周一的数据促使高盛(GS.N)将美国首季GDP环比增长年率预估由1.9%上调至2.0%.

美国今年第一季经济增长率料将从2011年第四季的3%回落,但近期一系列正面数据显示出经济的韧性.增长预估从1.9%到2.5%不等.

浏览美国、全球2月PMI图表,请点选(link.reuters.com/tev86s)

**美非农就业岗位料增加**

ISM的2月新订单分项指数从1月的59.4升至61.2.

ISM称,房地产、租赁领域领涨,表明楼市因反常的温暖天气而获得支撑.

楼市最近的数据强劲已说明,该行业正在开始复苏.

2月就业分项指数从1月的57.4降至55.7,1月创纪录最大涨幅.分析师表示,2月数据仍预示美国劳工部将於周五公布的就业数据料录得不错涨幅.

周五将公布的美国官方就业报告料显示,该国2月增加21万个就业岗位,低於1月的24.3万个.

ISM的2月物价分项指数从1月的63.5攀升至68.4,表明企业或因投入成本走高而受到压力.

ISM非制造业调查委员会主席Anthony Nieves在电话会议中表示,"问题在於高燃料成本能以多快的速度转嫁给消费者.目前,供应商正在尽量避免立刻把高价格转嫁出去,因为此刻没有太多的定价权."

该报告与欧元区民间部门数据形成对比.周一早些时候公布的数据显示,意大利和西班牙企业活动急剧滑坡,拖累整个欧元区的民间部门活动在上月重回下滑状态.

报告还与供应管理协会(ISM)上周公布的数据产生分歧,後者显示上月制造业增长降温.

**美国1月工厂订单下滑**

美国商务部公布,1月工厂订单下跌1.0%,降幅低於分析师预估的下跌1.5%,但仍为2010年10月来最大降幅.12月工厂订单修正为增加1.4%,前值为增加1.1%.

美国公债价格下跌,但中国下调2012年成长目标至八年低点使得该数据对美股的影响黯然失色.美国股市三大股指走低,标准普尔500指数和Nasdaq指数在午後交易初段一度接近日低.

Capital Economics资深美国分析师Paul Dales指出,近期所谓的软调查数据和硬数据表现不一致,前者显示增长更为强劲.

"这可能是因为硬数据受到个人和企业税收优惠政策到期等暂时性因素的影响.但调查数据可能再次夸大了改善程度.通常而言,真实状况介於两者之间,"Dales在报告中称.(完)

--编译 肖群英/张荻/王祥琼/王兴亚;审校 张涛/杜明霞

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