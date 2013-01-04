新订单推动12月非制造业PMI上升

* 非制造业商务指数升至56.1

* 新订单指数创全年新高

* 建筑业增速明显

* 内需拉动经济增长作用增强

路透北京1月3日 - 内需对中国经济的拉动作用逐渐增强.中国12月官方非制造业PMI连续第三月上升,新订单大幅增加,在"稳增长"等一系列政策推动下,中国经济筑底企稳,非制造业呈现较为明显的回暖态势.

中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周四公布,中国12月官方非制造业商务活动指数升至56.1,高于上月的55.6.由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化.

"12月份,非制造业商务活动指数延续回升态势,新订单指数创全年新高,非制造业经济增速继续加快."中国物流与采购联合会副会长蔡进对数据点评道.

新闻稿显示,各单项指数中,除在手订单下降,业务活动预期指数持平外,其余新订单、新出口订单、中间投入价格等指数均环比有所回升.新订单较上月升1.1个百分点,创下54.3的年内新高.

与稍早公布的制造业PMI不同,非制造业新出口订单指数升幅明显.12月新出口订单指数较上月升1.7个百分点至52.5.其中建筑业新出口订单指数达54.1.

就行业而言,蔡进指出,服务业商务活动指数高位运行,土木工程建筑业的新订单指数创年内新高,"显示出内需拉动经济增长的基础作用增强."房地产业商务活动指数50.2,新订单指数47.6,淡季特征有所体现,但指数水平好于去年同期.

其它分项指数中,受雨雪天气增多以及节日临近影响,12月中间投入价格指数环比升1.3个百分点至53.8;从业人员指数保持升势,微升至52.1;业务活动预期指数仍为64.6.

稍早公布的官方12月制造业PMI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位50.6;汇丰制造业PMI则升至51.5的19个月高位,显示中国经济稳步复苏.汇丰服务业PMI将于周五公布.

在一系列"稳增长"政策下,中国经济活动四季度逐步复苏,受政府支持的基建项目开始提速,上半年低迷的楼市也在年底回暖.国家发改委副主任张晓强稍早表示,预计明年国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.5%左右.这也是中国政府官员首次公开预测明年的经济增长和物价涨幅目标.

摩根大通(JPM.N)则在官方制造业数据后发布报告预计,中国经济将继续温和复苏,第四季的GDP增速有望从三季度的7.7%进一步升至8.2%.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2012/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月

非制造业PMI 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯/屈桂娟)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。