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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 12日 星期四 15:55 BJT

中国今年新增人民币贷款目标为8万亿元--消息人士

三位熟悉政府计划的消息人士周三向路透表示，中国已将2012年新增人民币贷款目标设定为8万亿元人民币(1.27万亿美元)，广义货币供应量M2目标为增长14%。2011年中国人民币贷款增加7.47万亿元，M2年增率则为13.6%.2012年的新增贷款目标高於去年,暗示人行将更进一步放松政策来支持经济成长。路透

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