新一轮IPO月底前集中申购 料叠加季末因素施压资金面

路透上海9月16日 - 在中国证监会周一下发IPO重启后第四批新股发行批文后，获批的11家新股中的10家周二即公告启动发行，而网上和网下申购时间均集中在下周，正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，料将进一步施压资金面。

兰石重装、九洲药业等五家企业计划在上海证交所上市，电光科技则将登陆深市中小板，飞凯材料、京天利等四家企业则拟在深圳创业板发行。

其中八家企业确定其网上申购日为下周三（24日），两家公司在下周四（25日），这些公司的网下缴款日与网上申购日为同一天，解冻期分别在9月29日和30日。

路透统计数据显示，8月28日起的第三轮新股申购资金规模峰值达8,465.2亿元人民币，超过了7月23日起的第二轮新股申购资金6,547亿元。（完）

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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