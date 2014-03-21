中国证监会放宽新股发行募集资金限制 规范网下配售

* 证监会对新股发行制度进行政策微调

* 放宽新股发行募集资金限制，不再与募投项目资金量挂钩

* 规范网下配售，向基金险资等倾斜

* 老股转让规模受限

路透北京3月21日 -针对中国A股首次公开发行（IPO）重启后暴露的问题，证监会周五宣布，对发行承销办法、老股转让规定等进行微调和完善，新股募集资金不再与募投项目需求量强制挂钩。

中国证监会发言人张晓军周五在新闻例会上表示，在规范网下询价和发行阶段，网下投资者必须持有至少1,000万元人民币的非限售股份，由证券业协会细化网下投资者的条件，对不具备定价能力，未能审慎报价，或在询价中存在违规的列入黑名单。

若网上有效认购倍数超过150倍，要求网下保留的数量不超过公开发行总量的10％，其余全部回拨到网上。网下发行中，在现行向公募和社保优先配售40%的基础上，发行人和承销商再安排一定比例优先配售给保险资金和企业年金。

在网下配售中，证监会要求禁止配售给关联方，禁止主承销商向与其有保荐、承销业务合作关系的机构或个人配售，公募基金等公众投资机构的配售比例不低于其他投资者。在网下自主配售时，承销商对同类投资者配售比例应当相同。

针对此前IPO中老股转让比例过高的问题，证监会亦采取了针对性的解决措施，一是要求老股转让数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的总量，二是IPO以公司融资为主的原则，允许首发募集资金可用于补充流动资金、偿还银行贷款等。

对于沪深市值合并计算后，一些投资者在沪深两市间倒仓凑市值并对股指产生影响的问题，证监会回应称，在首批新股发行期间，参与网上申购帐户中有17%存在两市间互相买入卖出行为，合计占单一市场净买入和净卖出总量的比例不足1%，因此综合考虑，此次政策微调不涉及两市市值合并计算问题。

去年底，中国证监会发布新版新股发行制度。今年1月起，暂停一年多的A股首次公开发行再度启动。在首批48家IPO公司陆续发行后，市场对于新版新股发行制度的部分规定意见较为集中，例如老股转让规模过大。（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 黄凯)

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