我武生物等八只新股周二将在深交所集中上市

美国初裁进口自中国的硬木胶合板存在补贴 拟征反补贴税（更新版）
路透华盛顿4月18日 - 美国商务部周二表示，初步判定进口自中国的硬木胶合板产品存在补贴，将征收9.89%至111.09%不等的反补贴税。
路透上海1月20日 -继纽威股份(603699.SS)上周五率先在上证所上市后，深圳证交所本周亦将迎来新股重启后的首波上市潮，我武生物(300357.SZ)等八只新股周二将在深集中上市。
周二在深上市的公司还包括新宝股份(002705.SZ)、楚天科技(300358.SZ)、良信电器(002706.SZ)、炬华科技(300360.SZ)、天保重装(300362.SZ)、全通教育(300359.SZ)和光洋股份(002708.SZ)。
纽威股份上市首日表现抢眼，以集合竞价上限开盘后快速上涨，瞬间触及临时停牌红线，收盘较发行价大涨43.49%，离首日最高涨幅44%仅一线距离。分析人士稍早曾预计，深市新股流通盘较小，为抑制炒新，监管层可能会采取集中上市的措施。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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