证监会完善新股发行改革措施 放宽募集资金限制

锴明投资二期基金募集3.62亿美元 专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透北京3月21日 -中国证监会发言人周五在新闻例会上表示，证监会将完善新股发行改革措施，对老股转让、新股发行办法等进行微调。
他指出，将适当放宽募集资金的限制，不再与新股募集资金项目强制挂钩；并将强化对新股配售行为的监管，网下配售进一步向公募基金倾斜，参与网下申购的投资者必须持有不少于1,000万元人民币市值的非限售股。
去年底，中国证监会发布新版新股发行制度。今年1月起，暂停一年多的A股首次公开发行再度启动。在首批近50家IPO公司陆续发行后，市场对于新版新股发行制度的部分规定提出修改建议，例如老股转让规模过大。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 黄凯)
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路透上海4月20日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。