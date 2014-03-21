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中国财经 | 2014年 3月 21日 星期五 16:48 BJT

证监会完善新股发行改革措施 放宽募集资金限制

路透北京3月21日 -中国证监会发言人周五在新闻例会上表示，证监会将完善新股发行改革措施，对老股转让、新股发行办法等进行微调。

他指出，将适当放宽募集资金的限制，不再与新股募集资金项目强制挂钩；并将强化对新股配售行为的监管，网下配售进一步向公募基金倾斜，参与网下申购的投资者必须持有不少于1,000万元人民币市值的非限售股。

去年底，中国证监会发布新版新股发行制度。今年1月起，暂停一年多的A股首次公开发行再度启动。在首批近50家IPO公司陆续发行后，市场对于新版新股发行制度的部分规定提出修改建议，例如老股转让规模过大。（完）

(发稿 张晓翀；撰写　林琦; 审校 黄凯)

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