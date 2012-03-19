云计算盲目投资亟需引导--工信部长

路透北京3月19日电---中国工业和信息化部部长苗圩表示,目前各地政府对"战略性新兴产业"发展很积极,但存在盲目性和重复投资等问题.对此,中央政府和产业主管部门需制定专项规划,加以引导.

财新网周一援引他在中国发展高层论坛上发言称,工信部将与地方政府和企业共同研究,根据地方的产业基础等,逐渐厘清方向,最终把专项规划落实到产品和企业发展计划等方面.同时,企业应该是这些产业研发投入的主体.

中国官方确定的"七大战略性新兴产业"包括:节能环保产业、新能源产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新材料产业和新能源汽车产业.

此外谈到云计算的发展时,苗圩指出这其中也存在盲目投资现象.云计算的发展要同通信业的布局调整相结合."政府云"将会优先发展,"企业云"和"私有云"也将逐渐发展.

同时,工信部和发改委已启动研究大型数据中心的布局规划,对企业建立数据中心加以引导.单台服务器或单片设备的能耗将是准入的重要标准之一.

苗圩称,在国外,云计算主要是整合现有服务器资源,把闲置资源整合起来,建立一个虚拟的数据中心.但是在国内很多地方,动辄就是百万台新增服务器,存在着很大的盲目性.(完)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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