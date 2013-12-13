新三板在发行制度安排上已接近注册制--报载

路透上海12月13日 -新三板扩围正加快推进，方案出台进入倒计时。中国证券报周五报导称，新三板在发行制度安排上市场化程度较高，已接近注册制；未来一段时间，全国所有符合条件的企业均有望逐步纳入全国股份转让系统的服务范围。

报导指出，全国股份转让系统在制度设计上力求市场化，致力于构建公开公平的民间投资环境。中小微企业到全国股份转让系统挂牌后，可以实施股票发行融资，未来可以通过公司债券、优先股等多种工具进行融资；可以通过并购重组做大做强；可以实施股权激励留住核心人才；可以规范公司治理和提升公司形象。

准入制度方面，新三板挂牌公司不受股东所有制性质、高新技术企业资格甚至规模的限制，也将不受园区的限制；没有设定财务指标要求，包容了很多中小微企业在运行中不可避免的风险特征。同时，全国股份转让系统实行严格的投资者适当性准入制度，比场内市场及其他区域性市场的标准都高。股转系统原规则中，自然人资产须达到300万元，新规则中个人投资者门槛预计将更高。

业内专家预计，未来新三板制度安排上或更为灵活，可以允许企业发行并挂牌，也可以在不发行的前提下挂牌，通过这样的安排为有不同需求的企业服务，比如一些创业企业受限发展阶段，不希望挂牌融资，将允许其发债。

据华泰证券统计，根据扩容进度、挂牌速度、市值变化、交易活跃度等指标综合测算，未来5年新三板挂牌公司数量有望突破4,000家，总市值达到万亿元人民币以上。

在中关村科技园区股份转让系统基础上成立的全国股份转让系统于今年1月正式揭牌运营,来自北京中关村、天津滨海、上海张江和武汉东湖四个首批试点高科技园区的逾200家公司在系统挂牌 。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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