中国新型城镇化需和生态文明“软硬兼施”

* 新型城镇化要顺势而为、不拔苗助长

* 更注重以人为本

* 需和生态文明“软硬兼施”

* 基本否定摊大饼式城市扩张

作者/乔艳红

路透北京12月16日 -和以往大拆大建的造城思路不同，中国新型城镇化强调要顺势而为、不拔苗助长，更加注重“以人为本”同时，也要保护耕地和自然生态环境。未来城市建设过程势必要和生态文明“软硬兼施”，带动城镇化进入提质增效的“升级版”。

中央城镇化工作会议还要求城市规划应保持连续性，不能政府一换届、规划就换届；并基本否定了摊大饼式的单一城市扩张，着眼点在于逐步发展形成若干城市群，推进“两纵三横”城市化战略布局。

“新型城镇化的要求就是要‘提质’，首先就是‘人’的城镇化，会议已经明确提出要把促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化作为首要任务，”国际金融论坛城镇化中心主任易鹏称，“以前的城镇化是半城市化，现在就是要解决这个问题。”

他指出，“提质”第二点就是以前的城市是只“硬”不“软”，现在是要“软硬兼施”，“软”首先体现在制度建设上，要通过社会公平、进行户籍制度改革，让有能力的人在城市中可以安稳地生活下去，其次还包括生态文明建设，让城市融入自然就要求改变以往粗放式的城镇化发展模式。

备受关注的中国中央城镇化工作会议已经闭幕，会议提出推进城镇化的六项主要任务，包括推进农业转移人口市民化、提高城镇建设用地利用效率、建立多远可持续的资金保障机制、优化城镇化布局和形态、提高城镇建设水平、加强对城镇化的管理等，具体阐释了新型城镇化“人往哪里去”、“地从哪里来”、“钱从哪里来”等重要问题。

“城镇化是一个自然历史过程，”会议称，推进城镇化必须从基本国情出发，遵循规律，因势利导，使城镇化成为一个“顺势而为、水到渠成”的发展过程，确定城镇化目标必须实事求是、切实可行，不能靠行政命令层层加码、级级考核，不要急于求成、拔苗助长。

“城镇化会议为‘新型城镇化’设立了更清晰也更谨慎的基调，这将有助于指引即将出台的城镇化规划，并降低地方政府仍然奉行旧模式、急于推进房地产和基础建设的风险，”瑞银中国经济学家汪涛评价称。

她并指出，会议强调保护耕地、保护自然生态环境，以及将户口相关的城镇化与社保和财政资源挂钩，这意味着中国的新型城镇化将可能会更加平衡和渐进。

**“以人为本、软硬兼施”**

自去年年中以来，围绕“新型城镇化”的讨论一直很热烈。但原本计划今年上半年出台的城镇化规划迟迟未见公布，也从侧面突出问题的复杂和任务的艰巨。是次城镇化会议将“推进农业转移人口市民化”列为六大主要任务之首，其重要性不言自明。

城镇化会议指出，目前来看主要任务是解决已经转移到城镇就业的农业转移人口落户问题，相应的制度安排包括深入实施城镇棚户区改造，实行差别化落户政策，加强农民工职业培训和保障随迁子女义务教育等。而“建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制”，料也将激发地方政府的在提供公共服务和公共服务均等化方面的动力。

“新型城镇化的实质是户籍改革，或者说，依附在户籍制度上的公共服务和社会保障改革，”汪涛指出，会议指出城镇化的首要任务是有序实现“有能力在城镇稳定就业和生活”的常住农民工市民化，也即是为其落户。

瑞银预计将会有接近一亿人符合该标准，其中4,000万居住在小型城镇，而这些地区的户籍政策有望在明年全面放松。中央城镇化会议已经表示，将全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模。

与此同时，新型城镇化也更加强调生态环境建设，尊重自然环境和人文历史。中央要求一定要守住耕地红线，并按照促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的总体要求，形成生产、生活、生态空间的合理结构。

“（城镇建设应）依托现有山水脉络等独特风光，让城市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁，”城镇化会议称，在促进城乡一体化发展中要注意保留村庄原始风貌，“慎砍树、不填湖、少拆房”。

“这种文字作为要求写入了正式的新闻稿，殊为难得，”兴业银行首席经济学家鲁政委称，“这也意味着，新型城镇化将反对大拆大建，更注重对自然的尊重和对传统的保护。”

数日前中国全国大范围严重雾霾，尤其上海PM2.5污染严重“爆表”，已经给人们敲响了警钟。越来越富裕的城市人口反对不惜代价实现发展的经济模式，各大城市的空气质量日渐成为中国领导人关注的问题。国务院常务会议已经在6月讨论通过大气污染防治十条措施，明确提出要减少污染物排放。

**拒绝“摊大饼式”城市扩张**

以往在“唯GDP”考核机制下，政府官员为了政绩工程铺路架桥，展开轰轰烈烈的造城运动，并大举修建楼堂馆所。这在造成诸多空城、鬼城，以及城市边缘开发区大量闲置的同时，由于“人的城镇化”严重滞后于“土地城镇化”，也导致城乡差距进一步扩大，激发了社会矛盾。

是次城镇化会议提出要切实提高城镇建设用地集约化程度，减少工业用地，适当增加生活用地特别是居住用地；耕地红线一定要守住，红线包括数量，也包括质量；要按照守住底线、试点先行的原则稳步推进土地制度改革。

“城镇建设用地特别是优化开发的三大城市群地区，要以盘活存量为主，不能再无节制扩大建设用地，不是每个城镇都要长成巨人，”城镇化会议称。

“城市土地使用将从增量面积扩张走向存量使用效率的改善...将校正大拆大建的造城思路，未来改革的方向将是促进城市土地的利用效率和改变城市用地结构，”华创证券研究所副所长华中炜称。

具体来看，他预计，未来增量审批的用地结构将从保工业为主转变为更多的为城市三产和住宅服务，同时推进存量低效工业用地的用途转换；此外，鉴于城中村、城乡结合部的法外不集约利用，改革方向是为其与城市土地同权进入市场流转供进行制度安排和法律保障。

中央城镇化会议还提出，“两横三纵”城市化战略格局要一张蓝图干到底，逐步发展形成若干城市群；要尽快把每个城市特别是特大城市开发边界划定；城市规划要保持连续性，不能政府一换届、规划就换届。

华创证券认为，这基本否定了摊大饼式的单一城市扩张，未来城市群的发展意味着在产业和功能层面城市间专业化的分工协作，原有大城市的部分产业及功能要向周围卫星城通过高速的物流网络剥离输出。

“‘两横三纵’大致勾勒出在横纵的交汇点上，核心城市通过物流主干线吸引人与资本等经济要素集聚，辐射带动周边形成城市群的大图景，同时也描绘出制造业内迁的路径和城市化深入的区域布局，”华中炜称。

“如果说工业文明的核心是征服和改造自然，生态文明的核心则是尊重和顺应自然，”中国证券报上周四发表社评文章称，如今生态文明接棒工业文明，必然是生态产业今后几十年繁荣的保证，“从较长时间跨度讲，一个贯穿几十年的生态文明投资机会已经到来，”(完)

(审校 杨淑祯)

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