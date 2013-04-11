新型城镇化将以二横三纵交叉点城市群为主要人口载体--专家

路透上海4月11日 - 中国国务院发展研究中心金融研究所研究员巴曙松周四指出，在未来中国推进新型城镇化过程中，不同城市的战略地位将会发生明显的变化，“二横三纵”交叉点附近的城市群将是人口城镇化的主要载体。

他在参加华侨银行春天论坛时表示，不同城市在人、地、资金三个要素上形成的不同组合，将决定未来城镇化阶段不同的战略地位，不会象过去30年国内所有城市城镇化都有很大的发展，而会出现明显的分化。

“城镇化的要点是：未来的城市化是人的城镇化，以城市群为主要载体。”他说，北京、上海、广州和深圳等一线城市未来逐步以发展服务业为主，而小城镇主要吸引农业转移人口和城市回流人口，以发展农产品深加工及中初级劳动密集型产业为主。

他指出，从政策导向来看，“二横三纵”中的“二横”是指以连云港为起点的欧亚铁路桥和长江，“三纵”是指海岸线、京广京哈线和包昆线。

他认为，未来农村转移人口的市民化将是城镇化的核心内容，包括目前6.9亿城市常住人口中的2.3亿非城市户籍人口，以及1.5亿新增农业转城市人口，共计3.8亿人，这将是一个巨大的投资和消费目标群体。

巴曙松巴指出，以不同口径测算，若2020年城市常住人口城镇化率达60%，那么下一阶段相对应的基建投资规模将高达40多万亿元人民币。不过投资结构将发生变化，未来的投资重点将由目前的高铁、高速公路和港口等转向城铁、城际交通和城市供水燃气等。

中国国家发改委副主任徐宪平此前表示，2012年全国城镇化率已达到52.57%，但户籍城镇化率只有35.29%。城镇化由数量扩张向质量提升的转型势在必行。当务之急是推动人口城镇化。

目前，由国家发改委牵头，10多个部委正在制定全国促进城镇化健康发展规划纲要（2011-2020），该纲要有望上半年公布，届时2020年城镇化率目标将会明确。而从中央到地方政府有关促进城镇化的各种规划亦在紧锣密鼓制定之中，中国经济的新引擎即将启动。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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