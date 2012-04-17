美国提名人选金墉将接任世行行长

《路透晚报》--2月20日
日本1月出口增幅低于前月，因对美国出口下滑且中国适逢春节假期。对贸易保护主义的担忧令前景出现疑虑。日本1月出口较上年同期增长1.3%，低于预估的增加4.7%以及12月的5.4%。这是出口连续第二个月增长，此前连续14个月萎缩。与此同时，日本进口在2014年12月以来首次增长，因石油输出国组织(OPEC)去年达成减产协议后油价上涨。
* 决议未获董事会25个成员一致通过
* 开发中国家质疑选任的过程
* 金墉为达特茅斯学院校长
记者 Lesley Wroughton 编译 张明钧
路透华盛顿4月16日电---世界银行周一选出韩裔美籍的金墉（Jim Yong Kim）出任行长,维持由美籍人士掌控此一职位的传统,而发展中国家则是质疑选派的过程.
现年52岁的金墉与尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala角逐後出线,金墉获得西欧、日本及加拿大等美国盟友支持.
和先前世界银行行长选举不同的是,这次25名董事会成员并未达成一致决议.在新兴国家当中,巴西和南非支持Okonjo-Iweala,而有消息人士称中国和印度是支持金墉.
现任达特茅斯学院(Dartmouth College)校长的金墉将会於7月1日就职,届时现任行长佐利克将离任.
"我将力求让世界银行集团与飞速变化的世界达成新的一致,"金墉在秘鲁发表的声明中称.在3月获得美国总统奥巴马的提名後,金墉即开始全球竞选行程,秘鲁是最後一站.
"我们将与新老夥伴一起,培育一个能够对各种客户和出资者要求作出有效回应的机构;为经济持续增长提供更有力的支持;注重以证据为基础的解决方案,甚於对意识形态的关注;重视发展中国家的呼声;并从我们所服务的对象那里学习专业知识和经验."金墉补充说.
**不同于前任**
与前几任世行行长不同,金墉并非政界人士,也不是银行家或外交官.他是一名训练有素的医生,致力於发展中国家的公共卫生事业,曾在海地和秘鲁为人治疗肺结核,亦曾在俄罗斯监狱医治艾滋病.
他还是世界卫生组织(WHO)艾滋病司司长.
美国总统奥巴马表示,世行行长遴选的过程是公开而透明的.
前哥伦比亚财长Jose Antonio Ocampo周五宣布退出角逐,称原以为竞选过程只注重资历,但现在已经变得过於政治化了.
南非财长Pravin Gordhan对非美籍人士首次竞争这一职位表示欢迎,但他亦表示,有人担心遴选过程并非完全唯才是举.
英国国际发展事务大臣Andrew Mitchell表示,金墉已经显示出,他有能力应对变化."金墉是世界银行行长中首位发展问题专家,在领导世行进行积极改革并实施现代化项目时,他的丰富经验将成为关键."(完)
--编译 张明钧/郑茵;审校 蔡美珍/李爽
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日本1月出口增幅低于前月，因对美国出口下滑且中国适逢春节假期。对贸易保护主义的担忧令前景出现疑虑。日本1月出口较上年同期增长1.3%，低于预估的增加4.7%以及12月的5.4%。这是出口连续第二个月增长，此前连续14个月萎缩。与此同时，日本进口在2014年12月以来首次增长，因石油输出国组织(OPEC)去年达成减产协议后油价上涨。
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