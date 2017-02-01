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中国财经 | 2017年 2月 1日 星期三 13:44 BJT

新世界发展称主席郑家纯正在休假调养 公司业务如常运作

路透香港2月1日 - 香港主要发展商--新世界发展(0017.HK)周三发表声明称，其主席郑家纯近日身体抱恙，正在休假调养，公司业务如常运作。

据本地传媒于农历新年假期前报导指，郑家纯中风入院，惟新世界发展一直没有作出回应。

现年70岁的郑家纯为新世界发展第二代接班人，其父亲兼公司创办人郑裕彤去年9月病逝，终年91岁。

新世界发展周三盘中股价变动不大，基本与大市同步。香港时间13:20，该股跌0.56%，报8.95港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

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