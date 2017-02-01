新世界发展称主席郑家纯正在休假调养 公司业务如常运作

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月1日 - 香港主要发展商--新世界发展(0017.HK)周三发表声明称，其主席郑家纯近日身体抱恙，正在休假调养，公司业务如常运作。
据本地传媒于农历新年假期前报导指，郑家纯中风入院，惟新世界发展一直没有作出回应。
现年70岁的郑家纯为新世界发展第二代接班人，其父亲兼公司创办人郑裕彤去年9月病逝，终年91岁。
新世界发展周三盘中股价变动不大，基本与大市同步。香港时间13:20，该股跌0.56%，报8.95港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。