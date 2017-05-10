新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限

持续推进蓝筹股市场建设 积极探索交易所国际化新模式--上交所
路透北京6月21日 - 中国上海证券交易所资本市场研究所所长施东辉表示，将继续坚持市场化、国际化、法制化的改革方向，持续推进蓝筹股市场建设，平稳发展衍生品和基金市场，积极探索交易所国际化的新模式、新机制，切实加强一线监管保护各类投资者的合法权益，有效提升服务国民经济发展的能力和国际影响力。
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展(0017.HK)以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
地政总署称，该幅位于长沙湾荔枝角道商业用地（新九龙内地段第6582号）上周五（5日）截标时共接获八份标书，最终由新世界发展以最高的出价，击败包括新鸿基地产(0016.HK)、长实地产(1113.HK)、信和置业(0083.HK)等大型开发商夺得。
该土地地盘44,897平方尺，指定作非工业（不包括住宅、仓库及加油站）用途，以最高可建楼面面积538,760平方尺计算，中标价相当于每平方尺楼面地价7,478港元。
此前四名测量师对该土地的估值介乎30-40.4亿港元。
新世界发展2月中以约77.94亿港元投得同区长沙湾琼林街商贸用地（新九龙内地段第6505号），楼面地价为每平方尺7,808港元。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透北京6月21日 - 中国上海证券交易所资本市场研究所所长施东辉表示，将继续坚持市场化、国际化、法制化的改革方向，持续推进蓝筹股市场建设，平稳发展衍生品和基金市场，积极探索交易所国际化的新模式、新机制，切实加强一线监管保护各类投资者的合法权益，有效提升服务国民经济发展的能力和国际影响力。
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