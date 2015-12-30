纽约市加强新年前夜庆祝活动安保

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透纽约12月29日（记者 Laila Kearney） - 一个重达6吨的水晶球已准备好在新年来临时在纽约时代广场从高处降落，届时五彩纸屑将洒满时代广场，现场将有约6,000名警察维护秩序。
“我们已准备好了，”纽约市长白思豪（Bill de Blasio）周二在新闻发布会上称。“在阻止恐怖主义和应对任何可能发生的事件上，我们是全美具备最妥善准备的城市。”
周四预计将有100万人在纽约时代一号楼（One Times Square）附近观看水晶球从高处降落的活动。这一传统从1907年开始，只在战时出现过中断。
纽约将动用紧急响应反恐小组在纽约时代广场附近巡逻。该新近成立的紧急响应反恐小组包括很多全副武装的警察，他们的主要职责是发现及应对袭击阴谋。
纽约市警察局长布莱顿（William Bratton）称，警察将使用智能手机和扩音器进行交流，将有权在任何时刻中断跨年活动，并疏散该地区人群。他并表示，尚没有针对纽约市的已知可信威胁。
周四一大早警察将开始封闭主要交通要道，使用路障来限制庆祝人群并令车辆绕行。该市还将部署约6,000名穿制服及便衣的警察来在时代广场进行巡逻，这比去年多出约500人。
禁止携带背包和大包进入庆祝区域，所有其他的手袋都要接受检查，人群中的每个人还要接受金属探测器的检查。
活动期间还将动用嗅弹犬和辐射探测器。
“我们非常自信纽约市的新年前夜将是世界上最安全的地方，”纽约市警局反恐主管James Waters称。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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