纽约市加强新年前夜庆祝活动安保

路透纽约12月29日（记者 Laila Kearney） - 一个重达6吨的水晶球已准备好在新年来临时在纽约时代广场从高处降落，届时五彩纸屑将洒满时代广场，现场将有约6,000名警察维护秩序。

“我们已准备好了，”纽约市长白思豪（Bill de Blasio）周二在新闻发布会上称。“在阻止恐怖主义和应对任何可能发生的事件上，我们是全美具备最妥善准备的城市。”

周四预计将有100万人在纽约时代一号楼（One Times Square）附近观看水晶球从高处降落的活动。这一传统从1907年开始，只在战时出现过中断。

纽约将动用紧急响应反恐小组在纽约时代广场附近巡逻。该新近成立的紧急响应反恐小组包括很多全副武装的警察，他们的主要职责是发现及应对袭击阴谋。

纽约市警察局长布莱顿（William Bratton）称，警察将使用智能手机和扩音器进行交流，将有权在任何时刻中断跨年活动，并疏散该地区人群。他并表示，尚没有针对纽约市的已知可信威胁。

周四一大早警察将开始封闭主要交通要道，使用路障来限制庆祝人群并令车辆绕行。该市还将部署约6,000名穿制服及便衣的警察来在时代广场进行巡逻，这比去年多出约500人。

禁止携带背包和大包进入庆祝区域，所有其他的手袋都要接受检查，人群中的每个人还要接受金属探测器的检查。

活动期间还将动用嗅弹犬和辐射探测器。

“我们非常自信纽约市的新年前夜将是世界上最安全的地方，”纽约市警局反恐主管James Waters称。（完）