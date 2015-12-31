巴黎低调庆祝新年 安保森严

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透巴黎12月30日 - 巴黎政府决定缩短周四凯旋门的跨年夜视频灯光秀，并决定不燃放烟花。11月巴黎遭恐怖袭击后，巴黎一直维持高度警戒。
巴黎市政府官网称，届时将部署约1.1万名士兵、警察和应急部门人员，较去年多出2,000人。此外还将对含酒精饮料销售实施限制。
巴黎市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）称：“我们决定在冷静、团结的氛围里迎接新年。”
燃放烟花并非巴黎迎新年活动的传统环节，但一年前的庆祝活动中在香榭丽舍大街燃放了烟花。
巴黎市政府网站称：“跟以往一样，游客和当地民众还是能在这条全世界最美的大街上相聚，但今年，这里的气氛会比较冷静。不会有盛大活动，烟花也取消了。”
警方称，周四晚巴黎地区禁止销售和燃放烟花，并禁止外卖酒精饮料和玻璃瓶装的任何饮料。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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