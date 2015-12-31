跨年庆典将至 美国密切监控恐怖威胁

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Mark Hosenball

路透华盛顿12月30日 - 美国官员周三称，美国政府部门正在关注其他国家针对“伊斯兰国”武装分子或者同情者密谋在新年假期发动袭击而进行的调查。

但美国国土安全部和其他政府机构的官员称，他们没有侦测到有关“伊斯兰国”武装或者其他武装分子将在美国本土进行袭击或者在海外攻击美国目标的迫近或者可信威胁。

纽约警方发言人称，纽约警方目前没有侦测到可信的威胁。纽约的跨年庆祝活动通常是全美最大规模。

美国官员注意到土耳其、比利时和印尼政府逮捕了与“伊斯兰国”有关、图谋实施袭击的嫌犯。比利时官员称，首都布鲁塞尔因威胁取消了新年焰火庆祝活动。

比利时警方上周末逮捕了与一个“飞车党”有关的两个人，这两人涉嫌策划对布鲁塞尔的地标性建筑实施袭击，目标可能包括该市最知名的广场--布鲁塞尔大广场。

“安全部门有正确理由担忧，继巴黎恐袭案之后，‘伊斯兰国’和‘基地’组织将在新年初图谋发动袭击或者鼓动他人进行袭击。策划袭击布鲁塞尔标志性的大广场，正是为了造成此类引人注目的效果，”曾在美国中央情报局担任过中东问题高级专家的布鲁斯·里德尔（Bruce Riedel）表示，他亦担任过美国总统奥巴马的政策顾问。

尽管美国官员称，他们没有侦测到策划在美国本土实施袭击的重大图谋，但称可疑的武装分子通常在每年的这个时候“谈论”可能的袭击行动。

美国联邦调查局（FBI）称，该局正加强戒备，并呼吁公众保持警惕。“尽管FBI和国土安全部没有侦测到针对美国本土的具体、可信威胁，但我们将继续采取积极行动，确保人员和资源就绪，以保证民众的安全，”FBI发布声明称。(完)