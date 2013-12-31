纽约温室气体排放量实现大幅下降

路透12月30日(记者 Valerie Volcovici) -即将离任的纽约市长布隆伯格周一表示，纽约市的温室气体排放量自2005年以来下降了19%，距离布隆伯格五年前设置的目标又接近一步。

就任纽约市长长达12年的布隆伯格即将在周三离任。

在布隆伯格2007年公布的名为“PlaNYC2030”的全面气候变化蓝图中，他设定的目标是，通过多种措施，在2030年前将纽约的温室气体排放量削减30%。措施包括推行混合动力出租车以及改装市政建筑，使之更为节能。

纽约市长办公室长期规划和可持续发展主任Sergej Mahnovski周一表示，纽约市的天空是50年来最干净的，而且还有望进一步削减温室气体排放量。

他说：“关键在于，地方政府可以与电力、监管机构、环保机构、开发商以及社区人员合作测试新概念，通过最先进的分析法、金融产品和技术资源减少温室气体排放。”

布隆伯格本月早些时候对记者表示，通过慈善工作，他将在私人生活中继续致力于推广气候行动。

他说，除了枪支管控和移民问题，气候变化依然是他的主要事业之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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