特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透12月30日(记者 Valerie Volcovici) -即将离任的纽约市长布隆伯格周一表示，纽约市的温室气体排放量自2005年以来下降了19%，距离布隆伯格五年前设置的目标又接近一步。
就任纽约市长长达12年的布隆伯格即将在周三离任。
在布隆伯格2007年公布的名为“PlaNYC2030”的全面气候变化蓝图中，他设定的目标是，通过多种措施，在2030年前将纽约的温室气体排放量削减30%。措施包括推行混合动力出租车以及改装市政建筑，使之更为节能。
纽约市长办公室长期规划和可持续发展主任Sergej Mahnovski周一表示，纽约市的天空是50年来最干净的，而且还有望进一步削减温室气体排放量。
他说：“关键在于，地方政府可以与电力、监管机构、环保机构、开发商以及社区人员合作测试新概念，通过最先进的分析法、金融产品和技术资源减少温室气体排放。”
布隆伯格本月早些时候对记者表示，通过慈善工作，他将在私人生活中继续致力于推广气候行动。
他说，除了枪支管控和移民问题，气候变化依然是他的主要事业之一。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
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