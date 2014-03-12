纽约大楼疑因煤气泄漏爆炸 2人死亡至少36人受伤

2014年3月12日在纽约拍到的倒塌大楼。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约3月12日 -官员表示，纽约两栋大楼周三爆炸倒塌据信是煤气泄露所致。事件导致2人死亡，至少36人受伤，可能还有更多受伤者被埋在废墟之中，搜索工作正在进行。

爆炸发生在当地时间上午9:30(1330GMT)左右，在大部分是居住区的曼哈顿上城。附近五层高的楼房屋顶掉下碎块，一共有15间公寓。

公寓大楼废墟升起浓烟，附近主要是拉美劳工阶层居住区。官员拒绝透露仍然失踪的人数。

在记者会上官员表示，附近建筑中的一名居民打电话给Con Edison公司投诉闻到煤气味道，15分钟后就发生了爆炸。

Con Edison公司负责煤气业务的副总裁EdwardFoppiano表示，虽然该公用事业公司不能肯定爆炸原因，但正在将其当作煤气泄露事故处理。Foppiano表示，公司最近接到客户投诉闻到煤气味是在去年5月，而且问题已经解决。

邻居们表示，原以为发生了地震，把他们从床上晃了下来。爆炸声在几个街区以外都能听到，震碎了附近建筑的玻璃。

美国总统奥巴马听取了关于大楼倒塌的报告，并向伤亡者家人表示慰问。

(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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