纽约大楼疑因煤气泄漏爆炸 2人死亡至少36人受伤

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透纽约3月12日 -官员表示，纽约两栋大楼周三爆炸倒塌据信是煤气泄露所致。事件导致2人死亡，至少36人受伤，可能还有更多受伤者被埋在废墟之中，搜索工作正在进行。
爆炸发生在当地时间上午9:30(1330GMT)左右，在大部分是居住区的曼哈顿上城。附近五层高的楼房屋顶掉下碎块，一共有15间公寓。
公寓大楼废墟升起浓烟，附近主要是拉美劳工阶层居住区。官员拒绝透露仍然失踪的人数。
在记者会上官员表示，附近建筑中的一名居民打电话给Con Edison公司投诉闻到煤气味道，15分钟后就发生了爆炸。
Con Edison公司负责煤气业务的副总裁EdwardFoppiano表示，虽然该公用事业公司不能肯定爆炸原因，但正在将其当作煤气泄露事故处理。Foppiano表示，公司最近接到客户投诉闻到煤气味是在去年5月，而且问题已经解决。
邻居们表示，原以为发生了地震，把他们从床上晃了下来。爆炸声在几个街区以外都能听到，震碎了附近建筑的玻璃。
美国总统奥巴马听取了关于大楼倒塌的报告，并向伤亡者家人表示慰问。
(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
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