纽约曼哈顿巨型建筑塔吊倾倒 一人死亡

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透纽约2月5日（记者 Gina Cherelus） - 纽约曼哈顿下城一台建筑塔吊周五在暴风雪中倾倒，导致一人死亡，另有三人受伤，街边停泊的多部车辆受损。
美国东部时间上午8时30分左右，一台565英尺高的塔吊倾倒，影响到两个街区，随后数以百计的紧急救援人员到场。
纽约市长白思豪在记者会上表示，当时风速达到每小时25英里，工人们正在降低塔吊高度以确保安全。
尚不清楚是否狂风导致了这次事故。白思豪称，正在进行相关调查，塔吊操作人员已在接受询问。
警方称，38岁的曼哈顿市民David Wichs不幸遇难。官员们称，其他三人受伤，并无性命之忧。
塔吊属于Bay Crane公司所有，由Galasso Trucking运营。Bay Crane一名接电话的人员拒绝置评。无法联系到Galasso的一名代表。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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