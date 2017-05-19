纽约时代广场汽车冲撞人群酿1死22伤 排除恐袭可能性

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透纽约5月18日 - 美国纽约时代广场周四发生汽车冲撞事件，一名美国海军退伍军人驾车冲撞人行道上的人群，造成一名18岁女性死亡，22人受伤。纽约市长表示，并无迹象显示事件为恐怖袭击。
目击者表示，他驾驶一辆酒红色本田轿车冲上人行道，疾驶超过三个街区，一路冲撞行人，最后撞上一根柱子，在曼哈顿中城的第45街与百老汇大道附近停下来。
警方将驾驶员逮捕后确定其名为Richard Rojas，现年26岁，住在纽约布朗克斯(Bronx)。警方表示，Rojas在2008与2015年两次因酒驾被捕，本月稍早曾因恐吓被捕。
纽约市长白思豪(Bill de Blasio)在现场的记者会上表示，并无迹象显示这次事件为恐怖袭击。
有关这起事故的最初报导让人回想起近几个月在英国、法国、德国、以色列和瑞典发生的汽车袭击行人事件。
监控画面显示，这辆汽车猛地冲入几秒钟前正独自漫步、或拿着购物袋、或推着婴儿车的行人当中。
事故发生在临近当地时间正午(1600GMT)时，当时天气晴朗，阳光明媚。
“人们被汽车撞到，在地上翻滚，”在附近的汤森路透总部工作的Josh Duboff称。他跳到了一旁才避免被撞。
美国海军的记录显示，Rojas在2011年9月入伍，曾驻扎在伊利诺斯州和佛罗里达州。
根据法院记录，他在入伍一年后曾在佛罗里达州杰克逊维尔的海军基地被捕，当地官员称他袭击了一名出租车司机，大喊“我的生活完了”，并威胁要杀了警察。Rojas被指控犯了殴打罪以及非暴力抗法，但目前不清楚该案是如何处理的。
美国海军的记录还显示，他在2013年夏季曾在南卡罗来纳州查尔斯顿的一个军事监狱服刑两个月，但并未说明原因。他于2014年5月离开海军。
周四事故发生后，当局封锁了41至47街，以及第六至第八大道之间的区域几个小时。(完)
(编译 陈宗琦/许娜；审校 王丽鑫/徐文焰)
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