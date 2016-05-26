纽约一音乐会现场发生枪击案 造成一死三伤

路透5月25日 - 美国警方称，周三在纽约的一场说唱音乐会现场发生枪击案，造成至少一人死亡、三人受伤。

《纽约时报》报导称，周三晚10:15时，曼哈顿Irving Plaza发生枪击案，造成一名身份不明的33岁男性死亡。

纽约警方称，有三人受伤，伤者身份不明，警方尚未抓捕任何人。

Twitter上的视频显示，枪击案发生时，有数十人尖叫着从台上逃跑，跌落在地面上。

CBS纽约分部报导称，有三名男性和一名女性被击中。警方称，枪击案发生在第三层，该层有可容纳1,025人的会场。（完）