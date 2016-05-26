纽约一音乐会现场发生枪击案 造成一死三伤

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透5月25日 - 美国警方称，周三在纽约的一场说唱音乐会现场发生枪击案，造成至少一人死亡、三人受伤。
《纽约时报》报导称，周三晚10:15时，曼哈顿Irving Plaza发生枪击案，造成一名身份不明的33岁男性死亡。
纽约警方称，有三人受伤，伤者身份不明，警方尚未抓捕任何人。
Twitter上的视频显示，枪击案发生时，有数十人尖叫着从台上逃跑，跌落在地面上。
CBS纽约分部报导称，有三名男性和一名女性被击中。警方称，枪击案发生在第三层，该层有可容纳1,025人的会场。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。