纽约取代伦敦成全球金融中心榜首--调查

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透伦敦3月15日 - 英国咨询公司Z/Yen编制的全球金融中心指数(Global Financial Centresndex)报告显示，历时七年后，纽约取代伦敦成为全球排名第一的金融中心。
报告称，纽约得分786分，位居榜首，高于伦敦的784分。
“在前50大金融中心，伦敦得分的降幅最大，”报告作者兼Z/Yen副主管MarkYeandle在声明中说，“这似乎是受到一系列因素的影响，包括...欧洲的不确定性，伦敦对外国人的欢迎程度可能降低，以及市场被操纵的程度。”
香港与新加坡分列三四位，与上年相同。
但前四大金融中心，与以苏黎世、东京和首尔为首的“追赶集团”之间的差距不断缩小。
英国金融和专业服务游说组织TheCityUK指出，伦敦滑落榜首可能给欧洲决策者敲响警钟。
Z/Yen表示，上述报告是根据3,246名金融服务专业人士的评估编制的。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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