纽约取代伦敦成全球金融中心榜首--调查

路透伦敦3月15日 - 英国咨询公司Z/Yen编制的全球金融中心指数(Global Financial Centresndex)报告显示，历时七年后，纽约取代伦敦成为全球排名第一的金融中心。

报告称，纽约得分786分，位居榜首，高于伦敦的784分。

“在前50大金融中心，伦敦得分的降幅最大，”报告作者兼Z/Yen副主管MarkYeandle在声明中说，“这似乎是受到一系列因素的影响，包括...欧洲的不确定性，伦敦对外国人的欢迎程度可能降低，以及市场被操纵的程度。”

香港与新加坡分列三四位，与上年相同。

但前四大金融中心，与以苏黎世、东京和首尔为首的“追赶集团”之间的差距不断缩小。

英国金融和专业服务游说组织TheCityUK指出，伦敦滑落榜首可能给欧洲决策者敲响警钟。

Z/Yen表示，上述报告是根据3,246名金融服务专业人士的评估编制的。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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