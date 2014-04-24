纽约梅隆银行寻求出售旗下公司信托部门--彭博

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透4月23日 -彭博引述知情人士报导称，全球最大托管银行--纽约梅隆银行(BK.N)正与高盛(GS.N)合作，为其公司信托部门寻找买家。
该部门帮助企业处理所发行债券的支付工作。根据报导引述的一位消息人士，此部门的出售价值可能至少为25亿美元。
纽约梅隆银行股价周三在纽约证交所收高约2%，报34.21美元。
据彭博报导，该行已经开始接触潜在买家，计划大约一个月后开始征集报价。
纽约梅隆银行发言人士Kevin Heine拒绝就此报导置评。
根据该行网站，其公司信托部门有3,500名员工，代理客户管理的未偿债务总额达12万亿(兆)美元。
International Strategy & Investment Group分析师Glenn Schorr称，纽约梅隆银行可能很难为该部门找到买家，因为道富银行(STT.N)和Northern Trust Corp(NTRS.O)等同行已经选择不涉足该项业务。
纽约梅隆银行周二公布第一季实现获利，因市场上涨推高了该行托管的资产价值。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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