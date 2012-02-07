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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 7日 星期二 14:47 BJT

巨人惊天逆转爱国者 再捧超级碗

纽约巨人队周日以21-17逆转击败新英格兰爱国者，捧起职业美式足球(NFL)超级碗锦标。比赛中惊心动魄的一刻来自於终场前57秒，布拉德肖以一记六码达阵帮助巨人逆转锁定胜利。巨人四分卫伊莱·曼宁荣膺本场MVP。图为伊莱·曼宁捧起超级碗奖杯。路透

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