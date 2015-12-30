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路透中文国际短讯 | 2015年 12月 30日 星期三 13:01 BJT

纽约市加强新年庆祝活动安保

纽约时代广场跨年活动将在周四晚举行，届时一个重达6吨的水晶球将从高处降落，五彩纸屑将洒满时代广场，而现场将部署约6,000名警察。纽约市警察局长称，警察将使用智能手机和扩音器进行交流，有权在任何时刻中断跨年活动，并疏散该地区人群。他并表示，尚无针对纽约市的已知可信威胁。路透

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