周六在纽约枪杀穆斯林阿訇及其助手的拉美裔男子被起诉

路透纽约8月15日 - 纽约警方发言人表示，涉嫌周末枪杀一名穆斯林阿訇及其助手的纽约男子周一被起诉犯有二级谋杀罪。

嫌犯名叫Oscar Morel，今年35岁，来自纽约布鲁克林区。数小时前，数百名哀悼者参加了两名遇害者的葬礼。枪杀案发生在皇后区，震惊了该地区的孟加拉裔社区。

警方发言人称，Morel被指控犯有两宗二级谋杀罪，受害者分别为55岁的阿訇Maulama Akonjee及其64岁的助手Thara Uddin。

此外，他还被控两宗二级非法拥有武器罪。发言人未透露他枪击的动机。

在周六枪击案发生当天，Morel因交通肇事逃逸被警方逮捕并受到审问。

两名受害者周六在皇后区的Al-Furqan Jame清真寺祈祷后，被近距离射中头部。

警方在宣布起诉嫌犯之前召开的记者会上称，受审嫌犯是一名来自布鲁克林的拉美裔男子。

警方称，尚不清楚嫌犯与两名遇害者之间有何关系。(完)