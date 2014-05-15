《纽约时报》突然撤换总编

路透纽约5月14日（记者 Jennifer Saba） -纽约时报公司(NYT.N)周三突然宣布总编艾布拉姆森（Jill Abramson）被撤换，60岁的艾布拉姆森2011年时被任命为《纽约时报》首位女总编。

执行主编巴奎特（Dean Baquet）将接替艾布拉姆森的职务，巴奎特曾获普利策奖，将成为该报首位美籍非裔总编。

因平面媒体广告收入下滑，纽约时报公司着手出售资产、裁员并寻求新的收入来源。

虽然其股价已企稳，且最新季度财报超乎预期，但与其他报纸相似，纽约时报的商业模式仍面临压力。

据路透得到的资料，纽约时报公司董事长苏兹伯格（Sulzberger）周三对员工称，任命巴奎特为总编“将改善编辑部管理的一些方面”，他未具体谈到是哪些问题，但称这次调整与新闻方向或该报纸的未来数字化发展无关。

他说：“这也不是由于编辑部与商业团队之间在编辑部保持独立的关键原则方面有任何分歧。”

记者试图寻求艾布拉姆森置评，她未立即作出回应。

巴奎特在记者中颇具声望，由艾布拉姆森亲自选为副手。

巴奎特在员工中以不畏管理层闻名。他担任《洛杉矶时报》执行总编时，总部高管要求他裁员，他拒绝了，后来很快就丢了职位。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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