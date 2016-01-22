去年纽约接待游客近6000万 触及历史高位

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透纽约1月21日（记者 Joseph Ax） - 官员周四称，2015年纽约市接待游客人数连续第六年上升，达到近6,000万人的历史高位。
去年纽约市旅游业蓬勃发展，同时也令安全威胁的担忧加剧，引发了“伊斯兰国”同情者可能在纽约实施袭击的担忧。
面对11月的巴黎恐怖袭击事件和12月发生在加州圣贝纳迪诺市的枪击案，纽约市官员采取措施力证该市有能力应对任何威胁，以寻求安抚民心。
根据纽约市官方旅游及营销机构NYC & Company，2015年该市逾10万间酒店客房的预订量创历史记录。
去年纽约市大约五分之一或1,200万的游客来自海外，其中来自英国、加拿大、巴西及中国的游客最多。
官员称，纽约是美国最热门的国际旅游目的地。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。