去年纽约接待游客近6000万 触及历史高位

路透纽约1月21日（记者 Joseph Ax） - 官员周四称，2015年纽约市接待游客人数连续第六年上升，达到近6,000万人的历史高位。

去年纽约市旅游业蓬勃发展，同时也令安全威胁的担忧加剧，引发了“伊斯兰国”同情者可能在纽约实施袭击的担忧。

面对11月的巴黎恐怖袭击事件和12月发生在加州圣贝纳迪诺市的枪击案，纽约市官员采取措施力证该市有能力应对任何威胁，以寻求安抚民心。

根据纽约市官方旅游及营销机构NYC & Company，2015年该市逾10万间酒店客房的预订量创历史记录。

去年纽约市大约五分之一或1,200万的游客来自海外，其中来自英国、加拿大、巴西及中国的游客最多。

官员称，纽约是美国最热门的国际旅游目的地。（完）