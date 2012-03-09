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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 9日 星期五 17:06 BJT

中国2月新增人民币贷款低于预期

中国人民银行周五公布数据显示，2012年2月新增人民币贷款7,107亿元，1月为7,381亿元，低于预期；当月末广义货币供应量(M2）同比增幅为13.0%(路透调查中值为12.8%)，略高于预期。另外2月末人民币贷款余额56.24万亿元，同比增长15.2%。路透

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