新西兰财长英格利希被任命为新任总理

路透惠灵顿12月12日 - 新西兰财长英格利希周一被确认为新任总理，符合外界预期。原总理约翰基执政八年后在一周前意外辞职。

英格利希宣布，社会住房部长Paula Bennett为副总理。

英格利希将于今日稍晚宣布就职，已准备让负责经济发展的资深阁员接替他的财长职位。

预计英格利希将在未来几周内宣布其他内阁人员变动。他暗示要对政策进行“盘点”。

“对于这个机会，我既感到兴奋又谦卑，”英格利希在会后对记者表示。他来自新西兰南岛一个保守的天主教家庭。

与很多发达国家相比，他接手的这个国家经济形势不错。

穆迪周一表示，预计新西兰仍将是发展最快的拥有AAA评级的经济体。

自1990年进入议会以来，英格利希历任教育、卫生和财政部长。

在担任财长期间，他的关键政策包括：将几家国有能源公司及新西兰航空(Air New Zealand)(AIR.NZ)部分国有化、削减个人与企业税率、以及提高商品和服务税。(完)