新西兰财长英格利希被任命为新任总理

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透惠灵顿12月12日 - 新西兰财长英格利希周一被确认为新任总理，符合外界预期。原总理约翰基执政八年后在一周前意外辞职。
英格利希宣布，社会住房部长Paula Bennett为副总理。
英格利希将于今日稍晚宣布就职，已准备让负责经济发展的资深阁员接替他的财长职位。
预计英格利希将在未来几周内宣布其他内阁人员变动。他暗示要对政策进行“盘点”。
“对于这个机会，我既感到兴奋又谦卑，”英格利希在会后对记者表示。他来自新西兰南岛一个保守的天主教家庭。
与很多发达国家相比，他接手的这个国家经济形势不错。
穆迪周一表示，预计新西兰仍将是发展最快的拥有AAA评级的经济体。
自1990年进入议会以来，英格利希历任教育、卫生和财政部长。
在担任财长期间，他的关键政策包括：将几家国有能源公司及新西兰航空(Air New Zealand)(AIR.NZ)部分国有化、削减个人与企业税率、以及提高商品和服务税。(完)
(编译 张涛/郑茵 审校 龚芳)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)