新西兰央行称新西兰元升值及楼市失衡给金融稳定带来重大风险

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透9月29日 - 新西兰央行周四称，新西兰元保持强势以及楼市失衡，对金融稳定构成风险。
“我们仍然警惕着楼市失衡给金融稳定造成的风险，”新西兰央行总裁惠勒在该行的年报中称。
新西兰央行指出，银行对楼市曝险太多，抵押贷款已经占到银行总资产的55%左右。
该行还称，家庭债务达到创纪录水平，相当于家庭可支配收入的163%。
新西兰央行周四指出，尽管已经六次调降官方隔夜拆款利率，但基于贸易加权指数，新西兰元汇率仍较去年6月高出2.5%。此外，“短期通胀率预期有些减弱”。
惠勒周四重申，“调降官方隔夜拆款利率的一大关键依据是，降低通胀率预期进一步下滑的风险。”(完)
(编译 侯雪苹；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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