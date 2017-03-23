新西兰央行维持利率在1.75%不变 对全球前景不确定性仍有疑虑

路透惠灵顿3月23日 - 新西兰央行周四坚守维持指标利率在纪录低位1.75%的立场，并重申将在“相当长”时间内保持货币政策不变。

“仍存在众多不确定性，特别是在国际前景方面，货币政策可能需要做出相应的调整，”新西兰央行总裁惠勒在与利率决定同时发布的一份声明中称。

路透调查的32位经济分析师均预计，新西兰央行会维持利率不变。新西兰央行于去年11月降息25个基点，至目前的纪录低位。很多分析师预计，央行将在2017年全年保持利率不变。

新西兰元兑美元在上述利率决定出炉后变动不大，从0.7059美元略微降至0.7049。

就在上月，央行暗示利率不变的状态可维持长达两年时间，利率前景是由外部因素而非国内因素来决定。

新西兰央行仍认为国内经济具有韧性，尽管上季国内生产总值(GDP)意外疲弱，但央行称这是由暂时性因素所造成。

然而，据新西兰央行，对这个小型的开放贸易经济体而言，全球波动及特朗普保护主义的“美国优先”平台，一直都是优先关注的风险因素。

“正如预期，(央行)再次显然意图尽量保持中立，”澳新银行高级分析师Philip Borkin说道。

“他们承认最近部分数据对GDP造成意外影响...但他们已反映了这些变化，并未改变他们的整体看法，”他补充道。

新西兰央行将于5月11日作出下一次利率决定。(完)