新西兰央行维持利率不变 但称或需进一步放宽政策

路透惠灵顿1月28日 - 新西兰央行周四一如预期维持利率不变，但表示因为通胀偏低，未来可能需要进一步放宽政策。

新西兰央行维持官方现金利率在2.5%不变，去年降息四次。

“未来一年可能需要进一步放宽政策，以确保未来平均通胀率将接近目标区间的中部。”新西兰央行在声明中称。

“央行将继续密切关注将公布的经济数据。”

央行重新强调可能进一步放宽政策，与12月声明相比是个重大转变。新西兰央行12月降息至纪录低点2.5%，但当时几乎关上了进一步降息的大门，称预计在不实行更多货币刺激举措的情况将实现通胀目标。

最近出炉的数据显示，新西兰第四季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.1%，创1999年来最低升幅，这令新西兰央行面临风险。该央行的目标是将通胀维持在1-3%。

“这明显是更为温和的声明，反映出通胀继续低于他们的预估，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。

“这也可能是为了保持对新西兰元的下行压力。我们此前预期3月和6月降息，这次的央行声明完全支持这种预期。”

新西兰央行周四强调整体通胀仍在低位。央行称，预计2016年通胀将会上升，但“需要比先前预期更长的时间才能达到目标区间”。

但该央行还指出，剔除短期价格波动的核心通胀率与目标区间相符。

新西兰央行表示其前景展望面临诸多风险，涉及全球增长特别是中国成长、全球金融市场状况、奶制品价格、移民和楼市的压力。

该央行称，新西兰最大城市--奥克兰房价的涨势“仍是威胁金融稳定的风险”，且其他一些地区的房价压力正在上升。

央行指出，近几周金融形势有所缓和，新西兰元和市场利率出现下跌。然而，“鉴于出口价格持续走软，新西兰元进一步贬值是适宜的。”

在央行声明后，新西兰元兑美元NZD=D4从0.6480美元左右最低跌至0.6424，最新报0.6441。

路透调查的分析师先前均预计，新西兰央行这次将维持利率不变。(完)