焦点：新西兰央行降息25个基点 在全球普遍宽松环境下实属无奈

路透惠灵顿8月11日 - 新西兰央行周四降息25个基点，至纪录低点2.0%，并暗示在努力避免国内通缩风险之际，还需要进一步降息。

降息后新西兰央行面临的挑战马上显现出来，尽管宽松了政策，但投资者将新西兰元推升至一年高点，给该国的出口和通胀造成威胁。

“虽然主要央行纷纷将利率降至低档，但他们这么做却是‘不太情愿的’，”澳洲联邦银行资深利率策略师Jarrod Kerr表示。

“对本币升值和通胀预期的沮丧情绪最终令决策者无法再忍，因为这是个全球性的主题，新西兰央行也无法置身事外，”Kerr表示。他预计央行可能将不得不适时降息至1%。

与英国央行近期出台的大规模刺激措施相比，新西兰央行周四降息25个基点的举措就像淡啤酒那样温和。

新西兰央行总裁惠勒指出，目前占全球经济产出四分之一的国家已经实施负利率。他表示，在这种情况下，该央行不得不放宽政策，以阻止本币升值并进一步压低通胀率。

新西兰消费者通胀率仅为0.4%，远低于该国央行设定的2%目标。

**非常时期**

若通胀率进一步下降，可能打消通胀预期，并令经济进入某种通缩螺旋，就好像日本近几年的遭遇一样。

为了对冲这一因素，惠勒保持出台额外刺激措施的大门敞开。

“我们目前的预测和设想表明，将需要进一步放松政策，以确保将来通胀率落在目标区间中点附近，”惠勒在该央行的8月货币政策声明中称。

央行助理总裁John McDermott对路透表示，可能将再降息一次、甚至两次。“市场已恰当地得出结论，我们很有可能在11月对形势进行评估，”McDermott说。

目前市场走势暗示，降息至1.75%的机率为100%，之后继续降息至1.5%的机率为50%。

“焦点牢牢锁定在通胀预期，我们预计还会有50个基点的降息，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner说。

但这都未能阻止投资人推高新西兰元，新西兰元兑美元涨逾1%至0.7275，凸显了新西兰央行面对近乎不可能克服的挑战。

惠勒自己承认，在每日交易动辄数以万亿美元计的外汇市场，新西兰央行对汇率的影响力“非常有限”。

确实，他表示若处于较正常时期，随着经济增长稳健且楼市过热，新西兰将伺机升息。

但目前并非正常时期。“我们处于数十年、甚至可能是历来国际金融市场最为异常的形势。”惠勒称。(完)