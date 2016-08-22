新西兰央行仍暗示可能降息 以平衡各项风险

- 路透惠灵顿8月23日 - 新西兰央行周二表示，当前的利率轨道包括进一步下调以平衡各项风险；同时带动消费者物价指数的增幅升高。

“我们目前的判断是当前的利率轨道，包括料将进一步降息35个基点、平衡令经济承压的各项风险；同时带动CPI增幅升向1-3%目标区间的中点，”新西兰央行总裁惠勒在对企业人士的演说中表示。讲稿已在央行网站上公布。

新西兰元兑美元在该演说后上涨约0.5%，澳新银行(澳盛银行,ANZ)资深分析师Sharon Zollner表示，投资者或一直预期央行将在下次降息时间点上提供更多的细节。

她表示，一些人或许已预期会有更多关于新西兰火热房市降温工具的信息，“这会让降息更容易些”。

Zollner表示，他们原本期待可能“会有11月降息可能性更高的暗示。”

惠勒的讲话重申央行近期的货币政策声明内容，之后新西兰元出现反弹。

央行在8月初将利率下调25个基点至纪录低位的2.0%，并称或许还需进一步放松政策。

惠勒周二重申，8月降息的主要理由是“降低短期通胀预期进一步下滑的风险。”

惠勒周二称，尽管央行已暗示还会有至少一次、可能两次降息，但不会强硬或很快行动。

“我们认为风险的展望和平衡不能保证不进行政策调整，也不适合快速放松政策，”他说道。(完)