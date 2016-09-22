焦点：新西兰央行维持利率不变 但为进一步宽松敞开大门

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透惠灵顿9月22日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.0%不变，但重申将需进一步放宽政策。
路透此前访问的18名分析师中，有17位预测该央行将维持利率不变，只有一位分析师预测将下调25个基点。
“货币政策将保持宽松。我们目前的预估和假设显示，需要进一步放宽政策，以确保未来通胀率回到目标区间的中段，”新西兰央行总裁惠勒在声明中称。
央行的目标是把年通胀率控制在1-3%之间，而目前为0.4%。
央行总裁惠勒提到，9月当季消费者物价指数(CPI)年增长率料放缓，但此后可能上升，“反映出目前为止刺激政策的影响”。新西兰央行今年已降息两次，目前利率位于2.0%的纪录低位。
不过他称，尽管长期通胀预期稳定在2%，“但整体通胀持续低迷可能使通胀预期进一步下降”。
惠勒还强调，汇率高企使央行难以达到通胀目标。
他说，全球经济形势疲弱，且利率相对于新西兰而言较低，都给出口和进口竞争行业带来压力。
“汇率需下降，”他说。
新西兰元兑美元在声明公布后先是回落，但之后削减跌幅，持平于0.7350美元。
惠勒仍对新西兰房价感到担忧。“房价涨势仍然过度，给金融稳定带来问题，”他说。
分析师表示，市场反应平淡，因声明内容基本在意料之中。
“我们认为声明立场审慎且平衡，与8月时的声明非常相似，”澳新银行分析师Philip Borkin表示。
他指出，宽松倾向显然仍明确，“因此进一步宽松的大门依然敞开。我们预计会在11月放宽政策。”(完)
(编译/审校 徐文焰/王丽鑫/李爽/张荻)
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