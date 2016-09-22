焦点：新西兰央行维持利率不变 但为进一步宽松敞开大门

路透惠灵顿9月22日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.0%不变，但重申将需进一步放宽政策。

路透此前访问的18名分析师中，有17位预测该央行将维持利率不变，只有一位分析师预测将下调25个基点。

“货币政策将保持宽松。我们目前的预估和假设显示，需要进一步放宽政策，以确保未来通胀率回到目标区间的中段，”新西兰央行总裁惠勒在声明中称。

央行的目标是把年通胀率控制在1-3%之间，而目前为0.4%。

央行总裁惠勒提到，9月当季消费者物价指数(CPI)年增长率料放缓，但此后可能上升，“反映出目前为止刺激政策的影响”。新西兰央行今年已降息两次，目前利率位于2.0%的纪录低位。

不过他称，尽管长期通胀预期稳定在2%，“但整体通胀持续低迷可能使通胀预期进一步下降”。

惠勒还强调，汇率高企使央行难以达到通胀目标。

他说，全球经济形势疲弱，且利率相对于新西兰而言较低，都给出口和进口竞争行业带来压力。

“汇率需下降，”他说。

新西兰元兑美元在声明公布后先是回落，但之后削减跌幅，持平于0.7350美元。

惠勒仍对新西兰房价感到担忧。“房价涨势仍然过度，给金融稳定带来问题，”他说。

分析师表示，市场反应平淡，因声明内容基本在意料之中。

“我们认为声明立场审慎且平衡，与8月时的声明非常相似，”澳新银行分析师Philip Borkin表示。

他指出，宽松倾向显然仍明确，“因此进一步宽松的大门依然敞开。我们预计会在11月放宽政策。”(完)