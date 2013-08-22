恒天然5月一批出口中国奶粉因硝酸盐含量超标遭退回

路透惠灵顿/北京8月22日 - 全球最大乳品出口商--新西兰恒天然(FSF.NZ)继本月稍早爆出肉毒杆菌污染丑闻后，周四证实之前一批出口中国的42吨奶粉因硝酸盐含量超标而遭退回。

恒天然奶粉硝酸盐超标一事最早在7月底由中国日报揭发。

恒天然周四表示，这批奶粉在新西兰检测后获准出口，5月抵达中国口岸后，测出硝酸盐含量高于中国标准，而遭到拦阻。

恒天然的食品安全品质集团总监Ian Palliser表示，这批奶粉从新兰出口时，硝酸盐含量为1.4-1.8ppm，但在中国的检测结果较高。

“中国的上限为2ppm，而这批产品的检测结果在2.4-2.8ppm，”Palliser向Radio New Zealand表示。

他指出，中国的硝酸盐含量上限远低于新西兰，新西兰国内的使用安全范围高至5ppm。Palliser表示，这个含量不构成食品安全问题。

“这个含量低于新西兰标准。在新西兰可以符合安全标准出售。”

恒天然表示，已经完全掌控受到影响的产品，没有任何相关产品流入零售供应链。(完)

(编译 蔡美珍；审校 沈以文)

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