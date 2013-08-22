恒天然5月一批出口中国奶粉因硝酸盐含量超标遭退回

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透惠灵顿/北京8月22日 - 全球最大乳品出口商--新西兰恒天然(FSF.NZ)继本月稍早爆出肉毒杆菌污染丑闻后，周四证实之前一批出口中国的42吨奶粉因硝酸盐含量超标而遭退回。
恒天然奶粉硝酸盐超标一事最早在7月底由中国日报揭发。
恒天然周四表示，这批奶粉在新西兰检测后获准出口，5月抵达中国口岸后，测出硝酸盐含量高于中国标准，而遭到拦阻。
恒天然的食品安全品质集团总监Ian Palliser表示，这批奶粉从新兰出口时，硝酸盐含量为1.4-1.8ppm，但在中国的检测结果较高。
“中国的上限为2ppm，而这批产品的检测结果在2.4-2.8ppm，”Palliser向Radio New Zealand表示。
他指出，中国的硝酸盐含量上限远低于新西兰，新西兰国内的使用安全范围高至5ppm。Palliser表示，这个含量不构成食品安全问题。
“这个含量低于新西兰标准。在新西兰可以符合安全标准出售。”
恒天然表示，已经完全掌控受到影响的产品，没有任何相关产品流入零售供应链。(完)
(编译 蔡美珍；审校 沈以文)
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