新西兰和中国启动自由贸易协定升级谈判

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透惠灵顿11月21日 - 新西兰总理约翰基周一表示，中国和新西兰同意展开正式协商以升级两国的自由贸易协定(FTA)。
约翰基在电子邮件寄送的声明稿中表示，FTA升级将可确保目前的贸易协定把中国自2008年以来和其他贸易伙伴协商的FTA纳入考量。
中国和新西兰的首轮谈判将在2017年上半年开始，之后还展开数轮谈判。两国均表示，力争尽早达成协议。
谈判的议题将涵盖海关程序合作等技术性贸易壁垒，以及电子商务、竞争政策和环境。
2008年签署的中国-新西兰自贸协定是中国同发达国家达成的第一个自由贸易协定，帮助中国成为新西兰最大的货物贸易伙伴。(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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