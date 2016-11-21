新西兰和中国启动自由贸易协定升级谈判

路透惠灵顿11月21日 - 新西兰总理约翰基周一表示，中国和新西兰同意展开正式协商以升级两国的自由贸易协定(FTA)。

约翰基在电子邮件寄送的声明稿中表示，FTA升级将可确保目前的贸易协定把中国自2008年以来和其他贸易伙伴协商的FTA纳入考量。

中国和新西兰的首轮谈判将在2017年上半年开始，之后还展开数轮谈判。两国均表示，力争尽早达成协议。

谈判的议题将涵盖海关程序合作等技术性贸易壁垒，以及电子商务、竞争政策和环境。

2008年签署的中国-新西兰自贸协定是中国同发达国家达成的第一个自由贸易协定，帮助中国成为新西兰最大的货物贸易伙伴。(完)